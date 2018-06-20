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Порошенко нейтралізує НАБУ, – експерт про призначення аудитором Жебрівського

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Жебрівський стане неприємним сюрпризом для НАБУ
Жебрівський стане неприємним сюрпризом для НАБУ / Фото з відкритих джерел

Призначення екс-глави Донецької області Павла Жебрівського аудитором НАБУ деморалізує і нейтралізує цю структуру. Бюро отримало дуже неприємний подарунок. Але це помилка Петра Порошенка.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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На думку експерта, Жебрівський може бути ефективним аудитором. Він людина старої бізнес-закалки, в нього є досвід роботи в правоохоронних органах – ГПУ. Але Жебрівський даремно пішов на цю посаду.

"На посаді аудитора НАБУ Жебрівський зіштовхнеться з американськими інтересами, які влізуть в його "інтимно-економічне" життя. Особливо під час губернаторства в Донецькій області. І це не піде йому на користь", – вважає Небоженко.

За словами політолога, Порошенко розкидається кадрами, яких у нього мало. Жебрівський втягнеться у важкі оборонні бої та інтриги з НАБУ, тим самим засвітить себе як людина, у якого немає майбутнього після того, як Порошенко вже не буде президентом. Як наголошує Небоженко, президент спалює важливу для себе людину. Хоча міг зробити Жебрівського генпрокурором, головою адміністрації тощо.

Водночас, зауважує фахівець, із призначенням Жебрівського для НАБУ є загроза.

Прихід Жебрівського пов'язаний із тим, щоб деморалізувати і нейтралізувати НАБУ. Жебрівський нічого не ховатиме, що стосується роботи НАБУ. Навпаки, він насолоджуватиметься, коли Борис Розенблат (нардеп, один із фігурантів "бурштинової справи", яку веде НАБУ – "24") зустрічатиме Жебрівського і намагатиметься потиснути йому руку,
– переконаний Віктор Небоженко.

Також експерт зазначає, що НАБУ і далі проводитиме розслідування щодо високопосадовців-корупціонерів. Втім, якщо завтра відкриють справу, приміром, проти наближеного до Порошенка нардепа Ігоря Кононенка, то Жебрівський день і ніч проводитиме в НАБУ, аби своїми аудиторськими діями відвернути увагу від цінного суб'єкта.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. 11 червня голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вирішив подати у відставку.

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Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Павло Жебрівський НАБУ
Джерело: 24 Канал
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