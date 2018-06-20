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Жебривский отреагировал на свое назначение аудитором НАБУ

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Павел Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ
Павел Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ / 24 канал

Бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жербривський убеждает, что на новой должности аудитора НАБУ он добросовестно и достойно выполнять возложенные на него обязанности. Кроме того, чиновник подчеркнул, что оценку деятельности НАБУ обязуется проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам.

Накануне, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении аудитором Национального антикоррупционного бюро бывшего главы Донецкой ВЦА Павла Жебривского.

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Как написал чиновник на своей странице в Facebook, теперь он на этой должности будет служить как президенту, так и Украины.

Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции. НАБУ – именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ – не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца,
– отметил Жебривский.

Кроме того, новоиспеченный аудитор подчеркнул, что оценку деятельности НАБУ обязуется проводить беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам.

Напомним, 11 июня председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что решил подать в отставку после трех лет пребывания в должности.

В среду, 13 июня, его заявление, которое принял Петр Порошенко, одобрил Кабмин, а потом уже сам президент подписал соответствующий указ.

 

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Павел Жебривский
Источник: 24 канал
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