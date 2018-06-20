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Правозахисники вказали на суттєве порушення у призначені Жебрівського

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Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / 24 канал

Призначення Павла Жебрівського аудитором національного антикорупційного бюро за квотою президента відбулося з порушенням закону.

Про це заявили експерти Центру протидії корупції.

За їхніми словами, закон "Про Національне антикорупційне бюро" чітко визначає, що аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях.

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У Жебрівського, згідно з його офіційною біографією, такого досвіду роботи за кордоном чи в міжнародних організаціях не має.

Юрист Центру протидії корупції Олена Щербан пояснила, що призначення аудитора НАБУ з порушенням закону може бути оскаржене в суді.

Саме тому, якщо інформація про наявність у нього закордонного чи міжнародного досвіду не буде підтверджена документами, ми підемо з колективним позовом від антикорупційних громадських організацій до суду,
– відзначила юрист.

Нагадаємо, Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. Жебрівський переконує, що на посаді аудитора НАБУ він сумлінно й гідно виконуватиме покладені на нього обов'язки.

Теги: Новини України Павло Жебрівський
Джерело: 24 канал
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