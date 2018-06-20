Ситник жорстко відреагував на призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прокоментував призначення Павла Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.

Про це він заявив у коментарі "Українським новинам".

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Ситник зазначив, що призначення Жебрівського не відповідає критеріям положень закону про НАБУ. За його словами, зокрема, мова йде про відсутність у Жебрівського міжнародного досвіду.

Нагадаємо, Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського. Жебрівський переконує, що на посаді аудитора НАБУ він сумлінно й гідно виконуватиме покладені на нього обов'язки.