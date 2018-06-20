23:59
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 17°C
  • четвер
    27°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, сьогодні
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

П'ятий транш від МВФ: до чого готуватися, якщо грошей не дадуть

235 Читать новость на русском

Якщо депутати не заберуть скандальну правку в законі про Антикорупційний суд, Україна може залишитися без траншу МВФ. Про це заявила директорка фонду Крістін Лагард після телефонної розмови з Петром Порошенком.

Влада сподівалася, що приймуть закон про Антикорупційний суд – і одразу отримають транш. Проте західні партнери обіцянкам українських політиків вірити втомилися. Гроші готові дати, коли суд вже почнуть створювати. А ще вимагають скасувати правки, які депутати нишком внесли у закон.

Читайте також:  Моя ціль – побороти корупцію, – Порошенко написав статтю для The Washington Post

Цю правку помітили вже після голосування. Згідно з нею, апеляції у справах НАБУ, за які вже взялася Феміда, розглядатимуть звичайні суди. Навіть після того, як з'явиться Антикорупційний. А це, до слова, може торкнутися справ Романа Насірова чи Борислава Розенбата.

Це є не припустимо, тому що такі топ-справи по Розенблату, по Труханову, по Насірову і багатьох інших чиновниках, які вже подали до суду першої інстанції або там є, вони залишаться і фактично не пройдуть через систему новоствореного судочинства. Чи означає це індульгенцію для топ-чиновників? Я думаю, це питання відкрите,
– прокоментував юридичний радник Transparency International Ukraine Максим Костецький.

Та справа не лише в боротьбі із корупцією. У МВФ ще раз наполягли: уряд має піти на непопулярні кроки і, по-перше, підвищити тарифи на газ до ринкових, а по-друге – урізати витрати у бюджеті на наступний рік. Для влади перед виборами – це політичне самогубство.

"Наступного року у нас вибори, і завжди намагаються засунути якомога більше соціальних різних вигод – підняття пенсій, зарплат. Таким чином хочуть показати, яка влада сьогодні хороша, і переобратись. Хоча на такі "вигоди" грошей немає", – наголосив координатор ГП "Нова Країна" Тарас Козак. 

Читайте також:  Жебрівський став аудитором НАБУ: що його пов'язує з Порошенком

За два десятиліття Україна позичила у МВФ більше 35 мільярдів гривень. Більше половини повернули. Ще 15 мільярдів треба віддати. Повертати борги іншим кредиторам без позик МВФ буде складно, оскільки фонд МВФ надає кошти під 2-3% річних. Інші – втричі дорожче. Щоправда, у Національному банку заспокоюють – і без грошей МВФ протягнемо 2-3 роки.

Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року і без зовнішнього фінансування. Але подальші перспективи економічного зростання країни безпосередньо залежатимуть від поступу в проведенні структурних реформ,
– заявив голова НБУ Яків Смолій. 

Експерти погоджуються, затримка з траншем – не найгірше.

"Більше проблем матимемо, якщо вилетимо з програми фонду. І західні партнери відмовлятимуться надавати Україні підтримку. Піде МВФ – не буде грошей ні від американців, ні від Євросоюзу, ні від міжнародних організацій", – пояснив Козак. 

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ Законопроект Антикорупційний суд Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
сьогодні, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 463
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
сьогодні, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 230
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
сьогодні, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1820
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
сьогодні, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2002
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сьогодні, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 570
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук