Пэрис Хилтон показала свои апартаменты во Львове: фото

Американская модель, певица, светская львица и наследница большого гостиничного бизнеса приехала во Львов. Пэрис Хилтон на странице в Instagram показала, где она остановилась в Украине.

Как известно, знаменитая американка прилетела во Львов со своим женихом Крисом Зилкой, дедушка которого был украинцем. Пэрис Хилтон была приглашена на торжественное открытие Grand Hotel. Накануне запланированного мероприятия звезда прилетела в международный аэропорт "Львов", где поклонники певицы уже ждали ее появления. По словам Пэрис Хилтон, она летела из Стамбула, а в Турцию добиралась из Лос-Анджелеса.

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Я буду скучать по тебе, Лос-Анджелес. Отправляюсь в Украину,

– отметила Пэрис Хилтон перед поездкой.

С собой звезда взяла много чемоданов, хотя будет находиться в поездке всего несколько дней.

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton) 30 Бер 2018 р. о 6:31 PDT

В Instagram Пэрис Хилтон показала, как украинцы встретили ее в аэропорту. Многие ждали возможность сфотографироваться со знаменитостью. Теплый прием изрядно понравился американке.

Кроме этого, Пэрис Хилтон показала, в каких апартаментах ее поселили во Львове. Судя по фото, она будет жить в Grand Hotel. Организаторы поселили певицу в президентском номере, где есть роскошная гостиная, спальни, большая ванная комната и невероятная терраса под открытым небом.

Гостиная в апартаментах Пэрис Хилтон​

Комната Пэрис Хилтон​



Спальня Пэрис Хилтон​

Ванная комната президентского люкса​