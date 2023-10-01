Об этом сообщили в МВД Украины и публиковали кадры последствий попадания. На видео виден масштаб пожара. Отмечают, что стражи порядка фиксируют очередные преступления россиян.
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Черкасская область. Продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в городе Умань. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов,
– отметили в министерстве.
На опубликованных кадрах видно охваченное пламенем здание, оно полностью изуродовано.
Последствия попадания в Умани: видео
Напомним, ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, зафиксировано попадание в промышленный объект.
Главное об атаке врага
- Ночью 1 октября русские войска массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По предварительной информации, пострадал один человек. Ее госпитализировали в больницу.
- Заметим, что о взрыве в Умани стало известно ориентировочно за 10 минут до часу ночи.
- Полчаса до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для региона.