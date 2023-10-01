Про це повідомили у МВС України та публікували кадри наслідків влучання. На відео видно масштаб пожежі. Зазначають, що правоохоронці фіксують чергові злочини росіян.

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Черкащина. Триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об’єкту в Умані. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів,

– зазначили у міністерстві.

На опублікованих кадрах видно охоплену полум'ям будівлю, вона повністю понівечена.

Наслідки влучання в Умані: відео

Нагадаємо, вночі ворог масовано атакував Черкаську область ударними безпілотниками, зафіксовано влучання у промисловий об'єкт.

Головне про атаку ворога

Уночі 1 жовтня російські війська масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її госпіталізували до лікарні.

Зауважимо, що про вибух в Умані стало відомо орієнтовно за 10 хвилин до першої ночі.

За пів години до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників для регіону.