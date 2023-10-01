Про це в ефірі телемарафону розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він наголосив, що нічна атака була заплутана, передає 24 Канал.
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З яких напрямків атакували окупанти
За словами Братчука, росіяни запускали "Шахеди" з мису Чауда, з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та Курська. Сили ППО невпинно працювали, адже ворог здійснював пуски у кілька хвиль. Крім того, для комбінованої атаки росіяни використали й ракети.
Під час нічної атаки дрони запускали групами. Потім ударні БпЛА розділялися й знову об'єднувалися в "табуни", аби атакувати територію України. Зокрема, ворог вкотре націлився й на портову інфраструктуру Одеси та області.
Ворог у ніч проти 1 жовтня для атаки по Україні застосовував також РЕБи. Братчук пояснив, що росіяни створюють такі фальш-цілі для того, аби виснажувати наші системи ППО.
Дуже активно саме на Півдні використовувалися системи РЕБ, тобто фальш-цілі. Ворог теж намагається таким чином виснажувати та вишукувати "шпариночки" у системі ППО,
– повідомив Братчук.
Нічна атака "Шахедами" 1 жовтня: що відомо
- Уночі 30 вересня Повітряні сили повідомили, що зафіксували пуски дронів-камікадзе "Шахед". Близько о 22:20 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами.
- Сили та засоби ППО працювали у різних регіонах. На жаль, також зафіксовані влучання.
- Так, ворог масовано атакував Черкаську область. В Умані ворожі безпілотники влучили у промислову зону – складські приміщення, де, зокрема, зберігали зерно. На місці влучання спалахнули пожежі. Наразі відомо щонайменше про 1 постраждалу людину.
- Вибухи пролунали й на Миколаївщині. У Снігурівці "Шахеди" пошкодили складські приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Там виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.
- Під ударом ворога також був Кривий Ріг. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували. Інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.