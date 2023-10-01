Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 30 вересня ворог запустив кілька груп "Шахедів", а вже після півночі – ракети типу С-300. Ближче до 2 ночі стало відомо, що у Снігурівці, що на Миколаївщині, пролунали два вибухи.

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Що відомо про вибухи у Снігурівці

Власне, повітряну тривогу на Миколаївщині озвучили ще о 22:21 30 вересня. Причиною став запуск дронів-камікадзе "Шахед" з тимчасово окупованого півострова Крим. Відбій загрози з неба був вже о 01:54 1 жовтня.

Звернімо увагу, що станом на 02:10 жодної додаткової інформації ані від Івана Кухти, ані від глави ОВА Віталія Кіма не надходило. Очікуємо, що зранку місцева влада актуалізує дані та розповість більше про те, що сталося у Снігурівці цієї ночі.

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