Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Ввечері 30 вересня ворог запустив кілька груп "Шахедів", а вже після півночі – ракети типу С-300. Ближче до 2 ночі стало відомо, що у Снігурівці, що на Миколаївщині, пролунали два вибухи.

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Що відомо про вибухи у Снігурівці

01:39 Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці пролунали два вибухи. За його словами, на місці працюють відповідні служби. Високопосадовець додав, що попередньо без жертв. Водночас він попрохав мешканців не покидати укриттів. Власне, на той момент в області все ще була повітряна тривога.

Власне, повітряну тривогу на Миколаївщині озвучили ще о 22:21 30 вересня. Причиною став запуск дронів-камікадзе "Шахед" з тимчасово окупованого півострова Крим. Відбій загрози з неба був вже о 01:54 1 жовтня.

Звернімо увагу, що станом на 02:10 жодної додаткової інформації ані від Івана Кухти, ані від глави ОВА Віталія Кіма не надходило. Очікуємо, що зранку місцева влада актуалізує дані та розповість більше про те, що сталося у Снігурівці цієї ночі.

Росіяни атакували Харків і Запоріжжя

01:01 У Харківській області оголосили повітряну тривогу. У мешканців були лічені секунди, щоб перебратися до укриттів. Адже дуже скоро стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи.

01:02 Повітряні сили зазначали, що у Харківській області – ракетна небезпека. Власне, тоді ж стало відомо, що у Харкові пролунав перший вибух.

01:03 Міський голова Ігор Терехов написав: "Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи".

01:05 "Суспільне" повідомило, що у Харкові пролунав третій вибух.

01:21 Повітряні сили попереджають про можливе застосування балістичного озброєння. Актуальна ця інформація для мешканців Донецької, Запорізької та Харківської областей.

01:32 Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко написав: "Балістика! Запоріжжя – в укриття!"

01:33 ЗМІ почали писати про вибухи у Запоріжжі. Їх нарахували кілька.

01:35 Моніторингові канали написали, що попередньо по Запоріжжю російські військові могли бити ракетами типу С-300.