Ночью в Снегиревке прогремели два взрыва / Коллаж 24 Канала
В ночь на 1 октября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Известно, что во время атаки два взрыва прогремели в Снегиревке Николаевской области.
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Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 30 сентября враг запустил несколько групп "Шахедов", а уже после полуночи – ракеты типа С-300. Ближе к 2 ночи стало известно, что в Снегиревке Николаевской области прогремели два взрыва.
Собственно, воздушную тревогу в Николаевской области озвучили еще в 22:21 30 сентября. Причиной стал запуск дронов-камикадзе "Шахед" с временно оккупированного полуострова Крым. Отбой угрозы с неба был уже в 1:54 1 октября.
Обратим внимание, что по состоянию на 02.10 никакой дополнительной информации ни от Ивана Кухты, ни от главы ОВА Виталия Кима не поступало. Ожидаем, что утром местные власти актуализируют данные и расскажут больше, что произошло в Снегиревке этой ночью.