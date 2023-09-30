Про це попередили у Повітряних силах ЗСУ. У випадку оголошення повітряної тривоги варто пройти в укриття.
До теми Удар по Вінниччині та тривога у Румунії: що відомо про атаку дронами 30 вересня
Окупанти запустили "Шахеди"
Українців повідомили про запуск ворожих дронів.
Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– мовиться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією моніторингових телеграм-каналів, загарбники запустили дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму.
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Росіяни атакували Україну дронами вночі 30 вересня
- Вночі 30 вересня російські загарбники запустили по території України близько 40 "Шахедів". Ударні БпЛА летіли з південного напрямку – цілі випустили з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
- Ворожі дрони маневрували, намагаючись обійти українську систему ППО, щоб увійти в центральні регіони країни. Однак їм не вдалося цього зробити завдяки успішній роботі наших захисників. ППО ліквідувала 30 ворожих безпілотників.
- Сили оборони Півдня України повідомили, що найбільше "Шахедів" збили над Вінницькою областю – аж 20 повітряних цілей. Також 6 дронів приземлили на Одещині, а ще 4 – на Миколаївщині.
- Через нічний обстріл "Укрзалізниці" довелось затримати багато поїздів, однак рух невдовзі відновили.
- Основною ціллю росіян далі було Подунав'я – припортова інфраструктура цього напрямку.
- На жаль, окупанти таки влучили в об'єкт інфраструктури Калинівської громади у Вінницькій області. На місці прильоту спалахнула потужна пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Після цього потреба в евакуації місцевих зникла.