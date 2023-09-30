Про це попередили у Повітряних силах ЗСУ. У випадку оголошення повітряної тривоги варто пройти в укриття.

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Окупанти запустили "Шахеди"

Українців повідомили про запуск ворожих дронів.

Увага! Імовірні пуски ударних БпЛА типу Shahed. Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– мовиться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, загарбники запустили дрони з мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму.

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Росіяни атакували Україну дронами вночі 30 вересня