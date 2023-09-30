Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. В случае объявления воздушной тревоги следует пройти в укрытие.

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Оккупанты запустили "Шахеды"

Украинцам сообщили о запуске вражеских дронов.

Внимание! Вероятны пуски ударных БпЛА типа Shahed. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По информации мониторинговых телеграмм-каналов, захватчики запустили дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Россией Крыму.

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Россияне атаковали Украину дронами ночью 30 сентября

  • Ночью 30 сентября российские захватчики запустили по территории Украины около 40 "Шахедов". Ударные БпЛА летели с южного направления – цели выпустили из мыса Чауда, временно оккупированного Крыма.
  • Вражеские дроны маневрировали, пытаясь обойти украинскую систему ПВО, войти в центральные регионы страны. Однако им не удалось это сделать благодаря успешной работе наших защитников. ПВО ликвидировала 30 вражеских беспилотников.
  • Силы обороны Юга Украины сообщили, что больше всего "Шахедов" сбили над Винницкой областью – аж 20 воздушных целей. Также 6 дронов приземлили в Одесской области, а еще 4 – в Николаевской области.
  • Из-за ночного обстрела "Укрзализныце" пришлось задержать много поездов, однако движение вскоре было возобновлено.
  • Основной целью россиян было Подунавье – припортовая инфраструктура этого направления.
  • К сожалению, оккупанты попали в объект инфраструктуры Калиновской общины в Винницкой области. На месте прилета вспыхнул мощный пожар, который спасатели оперативно потушили. После этого потребность в эвакуации местных исчезла.