Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он подчеркнул, что ночная атака была запутана, передает 24 Канал.
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С каких направлений атаковали оккупанты
По словам Братчука, россияне запускали "Шахеды" из мыса Чауда, из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и Курска. Силы ПВО постоянно работали, ведь враг совершал пуски в несколько волн. Кроме того, для комбинированной атаки россияне использовали ракеты.
Во время ночной атаки дроны запускали группами. Затем ударные БПЛА разделялись и снова объединялись в табуны, чтобы атаковать территорию Украины. В частности, враг еще раз нацелился и на портовую инфраструктуру Одессы и области.
Враг в ночь на 1 октября для атаки по Украине применял также РЭБы. Братчук объяснил, что россияне создают такие фальшь-цели для того, чтобы истощать наши системы ПВО.
Очень активно именно на Юге использовались системы РЭБ, то есть фальш-цели. Враг тоже пытается таким образом истощать и выискивать "зазоры" в системе ПВО,
– сообщил Братчук.
Ночная атака "Шахедами" 1 октября: что известно
- Ночью 30 сентября Воздушные силы сообщили, что зафиксировали пуски дронов-камикадзе "Шахед". Около 22:20 в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными дронами.
- Силы и средства ПВО работали в разных регионах. К сожалению, также зафиксированы попадания.
- Так, враг массированно атаковал Черкасскую область. В Умани вражеские беспилотники попали в промышленную зону – складские помещения, где, в частности, хранили зерно. На месте попадания вспыхнули пожары. Пока известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке.
- Взрывы раздались и в Николаевской области. В Снигиревке "Шахеды" повредили складские помещения сельскохозяйственного предприятия и забор. Там возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.
- Под ударом врага также находился Кривой Рог. К сожалению, произошли попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар – спасатели огонь локализовали. Информация о пострадавших в результате атаки не поступала.