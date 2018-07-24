Пламя выходит из-под контроля: Греция просит помощи у ЕС

Пожары не прекращаются в исторической области Аттика, близ столицы Греции, города Афины. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Власти страны признали, что ситуация уже вышла из-под контроля. По меньшей мере 60 человек погибли, еще 150 – получили повреждения. Украинских граждан среди пострадавших нет.

Огонь движется очень быстро и на своем пути уничтожает дома, деревья, автомобили. Небо над столицей Греции затянуло густым дымом. Больше всего пострадал курорт Мати. Жертвы стихии сгорели заживо в домах и автомобилях во время попыток спастись. Среди них – много детей. Сотни людей были вынуждены покинуть помещение.

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Стихию пытаются преодолеть сотни пожарных, привлечены самолеты, вертолеты и военные беспилотники. В охваченном бедствием регионе власти ввели чрезвычайное положение. Людей призывают не противиться эвакуации и немедленно покидать свои дома.

Небо над столицей Греции затянуло густым дымом

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы будем стараться сделать все возможное для того, чтобы взять пожар под контроль", – заверил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Власти страны осознали, что самостоятельно не справятся с бедой, а поэтому попросили помощи у стран Европейского Союза. Самолеты, пожарных и медиков уже прислали Испания и Кипр. Готова немедленно помочь Болгария.

Напомним, что народный депутат Украины, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев сообщил, что он попал в лесной пожар в Греции, откуда вместе с женой Натальей они едва выбрались.