Полум'я виходить з-під контролю: Греція просить допомоги у ЄС

Пожежі не припиняються в історичній області Аттика, поблизу столиці Греції, міста Афіни. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється. Влада країни визнала, що ситуація вже вийшла з-під контролю. Щонайменше 60 людей загинули, ще 150 – зазнали пошкоджень. Українських громадян серед постраждалих немає.

Вогонь рухається дуже швидко і на своєму шляху знищує будинки, дерева, автомобілі. Небо над столицею Греції затягнуло густим димом. Найбільше постраждав курорт Маті. Жертви стихії згоріли живцем у домівках та автомобілях під час спроб урятуватися. Серед них – багато дітей. Сотні людей були змушені залишити помешкання.

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Стихію намагаються подолати сотні пожежників, залучено літаки, гелікоптери та військові безпілотники. В охопленому лихом регіоні влада запровадила надзвичайний стан. Людей закликають не опиратися евакуації і негайно залишати свої будинки.



Небо над столицею Греції затягнуло густим димом

"Попри несприятливі погодні умови, ми будемо намагатися зробити усе можливе для того, щоб взяти пожежу під контроль", – запевнив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.



Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас

Влада країни усвідомила, що самостійно не впорається з лихом, а тому попросила допомоги у країн Європейського Союзу. Літаки, пожежників і медиків уже надіслали Іспанія та Кіпр. Готова негайно допомогти Болгарія.

Нагадаємо, що народний депутат України, голова Комітету ПАРЄ з питань культури Володимир Ар'єв повідомив, що він потрапив у лісову пожежу в Греції, звідки разом з дружиною Наталкою вони ледь вибралися.