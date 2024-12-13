Будущий президент США имеет до десяти сценариев развития событий, а его команда помогает их тестировать с помощью прессы. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что Трамп имеет и рычаги влияния на Украину и Россию, он ищет слабые стороны обеих стран.

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Каким может быть план по войне в Украине

По мнению политолога, Трамп имеет план и видение завершения войны России против Украины. Будущий президент США имеет в нем от 5 до 7 различных вариантов, сценариев развития событий. На все эти варианты он имеет также рычаги влияния – Украине перестать поставлять военную помощь, а в отношении России – усилить давление на экономику.

Кроме того, Трамп понимает, что сейчас ему выгодно придумать максимальное количество сценариев, потом посмотреть, как оно "пойдет" и найти золотую середину.

План Трампа имеет и много технических деталей, которые "лежат в голове и папке" Кита Келлога, который через прессу периодически навязывает это, поднимая градус,

– отметил Давидюк.

И Украина, и Россия сейчас пытаются построить свою дипломатическую броню, ведь Трамп ищет слабости у обеих сторон, чтобы их испытать.

Трамп атакует, он движется по плану. Да, это дается труднее, чем он говорил на избирательной гонке, но он ищет и пробует,

– подчеркнул политолог.

Давидюк добавил, что Европа же пока "спит" и не активизирует свои действия по решительной поддержке Украины. В противном случае, не велись бы дискуссии за или против отправки войск стран НАТО в нашу страну.