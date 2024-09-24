По словам украинского президента "речь идет не о переговорах". Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью ABC News.

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Как План победы заставит Путина закончить войну

В ABC News отметили, что Зеленский отказался предоставить детали плана, прежде чем представить его Байдену позже на этой неделе, но он четко дал понять, что он направлен на укрепление Украины с целью заставить лидера Кремля Владимира Путина вести переговоры на справедливых условиях.

Так, отвечая на вопрос, предусматриваются ли его Планом победы переговоры с Россией, и готов ли он доверять России, президент Украины заявил, что "речь идет не о переговорах". Он назвал его мостом к дипломатическому решению войны. Суть его предложений заключается в усилении Украины.

Речь идет не о переговорах. Нет, речь идет о мосте, ведущем к дипломатическому способу прекращения войны (...) Речь идет об укреплении Украины, ее армии и украинцев. Только будучи в сильной позиции, мы можем давить на Путина, чтобы остановить эту войну,

– сказал Зеленский.

Добавим, что источник в окружении Зеленского рассказал ABC News, что план состоит из 5 пунктов и в его основе – конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. По словам источника, план не предусматривает никаких предложенных уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну.