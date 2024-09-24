За словами українського президента "ідеться не про перемовини". Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ABC News.

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Як План перемоги примусить Путіна закінчити війну

В ABC News зазначили, що Зеленський відмовився надати деталі плану, перш ніж представити його Байдену пізніше цього тижня, але він чітко дав зрозуміти, що він спрямований на зміцнення України з метою змусити лідера Кремля Владіміра Путіна вести переговори на справедливих умовах.

Так, відповідаючи на запитання, чи передбачаються його Планом перемоги переговори з Росією, і чи готовий він довіряти Росії, президент України заявив, що "ідеться не про переговори". Він назвав його мостом до дипломатичного вирішення війни. Суть його пропозицій полягає у посиленні України.

Йдеться не про переговори. Ні, мова йде про міст, що веде до дипломатичного способу припинення війни (...) Мова йде про зміцнення України, її армії та українців. Тільки бувши в сильній позиції, ми можемо тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну,

– сказав Зеленський.

Додамо, що джерело в оточенні Зеленського розповіло ABC News, що план складається з 5 пунктів і в його основі – конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки. За словами джерела, план не передбачає жодних запропонованих поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну.