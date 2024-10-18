Эти комментарии канцер озвучил 17 октября после саммита Европейского совета в Брюсселе, сообщает Bild.

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В чем причина такой позиции Германии

Шольц подчеркнул, что его приоритетом является избежание превращения войны в Украине в конфликт России с НАТО.

Канцлер не собирается менять свою позицию по поставкам Украине ракет Taurus.

Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется,

– заявил канцлер.

Шольц также планирует продолжать блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО. Он объясняет это резолюцией последнего саммита Альянса в Вашингтоне. Тогда США и Германия выступили против предоставления Украине приглашения.

В документе говорится, что членство в НАТО возможно только после согласия всех союзников и выполнения условий, в частности, реформ в сферах демократии, экономики и безопасности.

Напомним, Олаф Шольц подтвердил свою готовность говорить с Путиным о мире в Украине, он добавил, что россияне тоже являются "жертвами империалистического безумия российского президента".