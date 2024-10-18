Ці коментарі канцер озвучив 17 жовтня після саміту Європейської ради у Брюсселі, повідомляє Bild.

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В чому причина такої позиції Німеччини

Шольц підкреслив, що його пріоритетом є уникнення перетворення війни в Україні у конфлікт Росії з НАТО.

Канцлер не збирається змінювати свою позицію щодо постачання Україні ракет Taurus.

Я не вважаю такі постачання правильними, і так воно і залишиться,

– заявив канцлер.

Шольц також планує продовжувати блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він пояснює це резолюцією останнього саміту Альянсу у Вашингтоні. Тоді США та Німеччина виступили проти надання Україні запрошення.

У документі йдеться, що членство в НАТО можливе лише після згоди всіх союзників та виконання умов, зокрема, реформ у сферах демократії, економіки та безпеки.

Нагадаємо, Олаф Шольц підтвердив свою готовність говорити з Путіним про мир в Україні, він додав, що росіяни теж є "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".