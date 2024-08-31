Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что в плане Зеленского есть четыре важных пункта. Речь идет о милитарной составляющей на поле боя, ВПК, санкционном режиме и дипломатическом принуждении к тому, чтобы Россия прекратила войну.

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Как склонить к этому плану Индию и Китай

Как отметил Шейтельман, тут нужно все рассматривать в комплексе. Если эффективно использовать все инструменты, то победа станет значительно ближе. Но бесспорно нужно взаимодействовать с Индией и Китаем, которые не оборвали связи с Россией.

К примеру, той же Индии можно предложить собственную помощь в обмен на то, чтобы там отказались покупать российскую нефть.

Условно можно предложить: "или вы сейчас заработаете на покупке российской нефти, или мы вас интегрируем в программу продовольствия для Индии на 20 лет". В Индии есть существенное недоедание. Зерно будут выращивать в Украине, а также – забирать у России в виде репарации. Тогда люди в Индии станут здоровее, будут жить в среднем дольше. Это сможет поднять экономику Индии за 20 лет на 100% ВВП. А сейчас вы пробуете поднять на 0,5% ВВП благодаря российской нефти,

– сказал Шейтельман.

С Китаем ситуация будет сложнее. Но даже там можно было бы договариваться о распределении зон влияния в будущей России. Очевидно, что Китай был бы заинтересован в таком.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет план победы. Он поделился некоторыми деталями.