Об этом пишет Укринформ. По результатам этих конференций в ноябре будет подготовлена совместная Формула мира, которая откроет путь к организации второго саммита, рассказал постпред.

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Совбезу ООН представили План победы Украины

Кислица кратко остановился на каждом из пяти пунктов плана: по приглашению Украины в НАТО, усиление оборонных ее возможностей, развертывание неядерных средств сдерживания на украинской территории, защита экономического потенциала, использование боевого опыта нашей армии после войны.

Украина открыта к дипломатии, но это должна быть честная дипломатия, основанная на позиции силы. в этом суть нашей Формулы мира – не допустить, чтобы Украина была вынуждена идти на несправедливые компромиссы,

– подчеркнул Кислица.

По его словам, Украина готовится ко второму саммиту Мира, чтобы положить конец войне. Уже состоялось шесть тематических конференций, посвященных пунктам Формулы мира, другие состоятся до конца октября.

"План Победы является важным шагом на пути к этой цели. Это мост к реализации Формулы мира, обеспечение успешного проведения второго Саммита мира и продвижение дела честной дипломатии ради всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины", – добавил он.

Франция поддерживает цели украинского Плана победы

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер подтвердил поддержку его страной Плана победы, представленный Украиной.

Франция поддерживает цели, закрепленные в Плане победы, представленном Украиной. Именно в этой связи на прошлой неделе мы организовали в Париже конференцию по ядерной безопасности в Украине, которая была частью нашей подготовки ко второму Саммиту мира,

– отметил де Ривьер.

Постпред подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, "и она также должна быть в состоянии нейтрализовать военные объекты России, которые участвуют в операциях, направленных против ее территории".