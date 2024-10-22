Про це пише Укрінформ. За результатами цих конференцій у листопаді буде підготовлено спільну Формулу миру, яка відкриє шлях до організації другого саміту, розповів постпред.

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Радбезу ООН представили План перемоги України

Кислиця коротко зупинився на кожному з п’яти пунктів плану: щодо запрошення України в НАТО, посилення оборонних її можливостей, розгортання неядерних засобів стримування на українській території, захист економічного потенціалу, використання бойового досвіду нашої армії після війни.

Україна відкрита до дипломатії, але це має бути чесна дипломатія, що ґрунтується на позиції сили. У цьому суть нашої Формули миру – не допустити, щоб Україна була змушена йти на несправедливі компроміси,

– наголосив Кислиця.

За його словами, Україна готується до другого саміту Миру, щоб покласти край війні. Уже відбулося шість тематичних конференцій, присвячених пунктам Формули миру, інші відбудуться до кінця жовтня.

"План Перемоги є важливим кроком на шляху до цієї мети. Це міст до реалізації Формули миру, забезпечення успішного проведення другого Саміту миру та просування справи чесної дипломатії заради всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України", – додав він.

Франція підтримує цілі українського Плану перемоги

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр підтвердив підтримку його країною Плану перемоги, представлений Україною.

Франція підтримує цілі, закріплені в Плані перемоги, представленому Україною. Саме в цьому зв'язку минулого тижня ми організували в Парижі конференцію з ядерної безпеки в Україні, яка була частиною нашої підготовки до другого Саміту миру,

– зазначив де Рів’єр.

Постпред наголосив, що Україна має право на самооборону, "і вона також має бути в змозі нейтралізувати військові об'єкти Росії, які беруть участь в операціях, спрямованих проти її території".