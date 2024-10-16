Об этом президент Украины заявил во время выступления в Верховной Раде. Зеленский добавил, что реализация Плана мира не зависит от России, передает 24 Канал.

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Зеленский о Плане победы

Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что План победы Украины усилит оборону и даст мощь, чтобы завершить развязанную Россией войну. Он отметил, что План возможно реализовать, и это зависит от партнеров.

План победы Украины – это план усиления нашего государства, усиление наших позиций. Чтобы быть достаточно прочными в завершении войны. Чтобы Украина была со всеми мускулами. Этот План возможно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от России,

– акцентировал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия не ищет честного мира, чтобы завершить войну. Кроме того, Путин, по словам Зеленского, хочет только войны, но Украина вместе со своими союзниками может изменить обстоятельства, чтобы война закончилась.

Ранее Владимир Зеленский назвал 5 пунктов Плана победы. Среди них приглашение Украины в НАТО, вопросы обороны и сдерживания врага, стратегический экономический потенциал. Кроме того, пятый пункт плана рассчитан на послевоенное время.