Про це президент України заявив під час виступу у Верховній Раді. Зеленський додав, що реалізація Плану миру не залежить від Росії, передає 24 Канал.

До теми У Зеленського попередили, що він не розповість всього про План перемоги в Раді

Зеленський про План перемоги

Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що План перемоги України посилить оборону та дасть міць, щоб завершити розв'язану Росією війну. Він наголосив, що План можливо реалізувати, і це залежить від партнерів.

План перемоги України – це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Щоб Україна була з усіма мускулами. Цей План можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю: від партнерів. Це точно не залежить від Росії,

– акцентував Зеленський.

Президент України додав, що Росія не шукає чесного миру, щоб завершити війну. Крім того, Путін, за словами Зеленського, прагне лише війни, але Україна разом зі своїми союзниками може змінити обставини, щоб війна закінчилася.

Раніше Володимир Зеленський назвав 5 пунктів Плану перемоги. Серед них запрошення України в НАТО, питання оборони та стримування ворога, стратегічний економічний потенціал. Крім того, п'ятий пункт плану розрахований на післявоєнний час.