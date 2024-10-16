Об этом говорится в материале Associated Press. По словам авторов, пока ни один из западных лидеров не заявлял публично, что поддержит план Зеленского.

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Зеленский установил сжатые сроки

Отмечается, что первый пункт плана из пяти пунктов Плана победы, представленного в Верховной Раде является, вероятно, наиболее амбициозным "и, скорее всего, заставит западных союзников отказаться". Речь идет о приглашении Украины в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Некоторые партнеры выражали беспокойство из-за сжатых сроков, установленных Зеленским, который в конце сентября дал союзникам лишь три месяца, чтобы принять основные принципы плана,

– пишет агентство.

Ранее Бразилия и Китай предложили альтернативные мирные планы. Однако Украина отклонила эти предложения, ведь таким образом Москва получит время "для консолидации ее разбитой армии и оборонной промышленности".

К слову, Владимир Зеленский 16 октября в Верховной Раде представил План победы Украины. Президент объяснил, что он состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений, а последний пункт рассчитан на время после войны.