Об этом президент Украины заявил в интервью ABC New.

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Зеленский о Плане победы

Во время интервью президент Зеленский прокомментировал План победы.

Он заявил, что этот план является "срочным". В частности, по словам лидера Украины, План имеет целью быстро закончить войну, а не продолжать ее "на год, или на два, или на три".

Добавим, что источник в окружении Зеленского рассказал ABC News, что план состоит из 5 пунктов и в его основе – конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. По словам источника, план не предусматривает никаких предложенных уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну.