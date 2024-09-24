Про це президент України заявив в інтерв'ю ABC New.

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Зеленський про План перемоги

Під час інтерв'ю президент Зеленський прокоментував План перемоги.

Він заявив, що цей план є "терміновим". Зокрема, за словами лідера України, План має на меті швидко закінчити війну, а не продовжувати її "на рік, чи на два, чи на три".

Додамо, що джерело в оточенні Зеленського розповіло ABC News, що план складається з 5 пунктів і в його основі – конкретні цифри та обсяги військової допомоги Україні, а також певні дипломатичні та політичні кроки. За словами джерела, план не передбачає жодних запропонованих поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну.