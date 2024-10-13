Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил необходимость согласовать с партнерами определенные дополнительные вопросы по Плану победы. В то же время он уверен, что партнеры имеют потенциал для реализации этого плана.

Смотрите также Россия усилила ракетные атаки на портовую инфраструктуру: в NYT предположили главную причину

Нужно усилить позиции нашего государства

По словам украинского лидера, продолжается подготовка к новым переговорам, которые состоятся на этой неделе. Украина продолжит представлять европейским партнерам нашу стратегию принуждения России к миру.

Команды нашего государства и команды лидеров наших партнеров, которым уже представлен План победы, продолжают работать над деталями. Нужны совместные шаги, и это должны быть сильные шаги,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, усилить позиции нашего государства – абсолютно реалистично, ведь нужен честный мир. Действовать нужно именно сейчас, чтобы Россия и ее союзники не успели адаптироваться.

Кроме этого, Зеленский отметил, что "настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира".