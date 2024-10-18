Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, отметив, что Украина достигнет мира только через силу. Наша страна имеет большой военно-промышленный потенциал, который можно развивать.

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Наиболее реалистичный пункт Плана победы Зеленского

Вторым пунктом Плана победы Зеленского касается укрепления обороны. Он включает перечень оружия, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничения на использование западного оружия для ударов по России. По словам полковника запаса ВСУ, именно этот пункт является наиболее реалистичным.

"Оружие, оружие и еще раз оружие. Буду цитировать Уинстона Черчилля – "Наша цель – мир, но путь к нему лежит через силу". Также есть хорошая латинская поговорка, где говорится, что если ты хочешь мира, готовься к войне", – подчеркнул Черник.

Заметьте! Владимир Зеленский рассказал, что уже неоднократно слышал, что пункты Плана победы являются нереалистичными. Он подчеркнул важность единства украинцев и поддержки партнеров для победы.

Он рассказал, что Украина после распада Советского Союза унаследовала колоссально большой военно-промышленный потенциал. Даже по состоянию на 2013 год, еще до начала войны, наша страна входила в десятку экспортеров оружия.

Более того, благодаря заключению целого ряда самых разнообразных военных контрактов с ведущими производителями оружия Украина имеет как наращивать собственный ракетный щит и производить баллистические ракеты. Речь идет о немецкой компании Rheinmetall, британской компании BAE Systems и американских компаниях Lockheed Martin и General Dynamics.

Для примера, две ракеты "Нептун" уже потопили крейсер "Москва", что стало историческим событием.

Здесь, забегу вперед, и есть элемент нашего стратегического неядерного сдерживания – это как раз большой ракетный щит. Конечно, есть проблемы с топливом, но не сомневаюсь, что цепочки уже выведены. Есть проблематика с порохом, но это общемировая проблема,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Черник добавил, что если правильно подойти ко всем этим процессам, Украина может превратиться в большой военный хаб. По его мнению, в будущем украинский промышленный комплекс, не только военный, – это оружие, сельское хозяйство и IT.

Напомним, другие пункты Плана победы касаются приглашения Украины в НАТО, развития стратегически-экономического потенциала и послевоенных мер для обеспечения безопасности.