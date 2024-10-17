Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 17 октября, передает 24 Канал. По словам Владимира Зеленского, Украина заслуживает того, чтобы стать 33-м членом НАТО.

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Зеленский высказался о Плане победы

В ходе пресс-конференции у Зеленского спросили, считает ли он План победы, в частности пункты о приглашении в НАТО и разрешение на удары вглубь России, реалистичным.

Уже не первый раз я слышу такие вопросы – реалистично это или нет,

– ответил глава государства.

Несмотря на это, по словам президента, он верит в украинцев. Зеленский добавил, что именно народ является нашим главным оружием.

Но мы теряем наших людей и это проблема войны, особенно когда мы говорим о долгой войне. Это великая трагедия для нас,

– подчеркнул он.

По словам Владимира Зеленского, если мы не утратим единство, Украина точно победит. В то же время большую роль играет единство наших партнеров.

К слову, ранее президент заявил, что если страны Запада не поддержат План победы, то Украина продолжит бороться, однако это будет гораздо сложнее.