Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета. Он также добавил, что это станет большой ошибкой партнеров Украины, передает 24 Канал.

Интересно Залужный впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году

Что будет, если партнеры не поддержат План победы

Во время конференции прозвучал вопрос: "Что будет, если партнеры не поддержат План победы?". Владимир Зеленский отметил, что наша страна продолжит бороться, хочет это будет гораздо сложнее.

Кроме того, президент Украины считает, что это станет огромной ошибкой. Зеленский добавил, что планом определено, что в Украине будут инвестиции, а ресурсы – будут защищены.

И если не дадут нам, будет очень сложно. И это такой будет privileges from the world to Russia (привилегии России от мира – 24 Канал). Слабость Украины – это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что приглашение в НАТО и пакет неядерного сдерживания России могут быть превентивными мерами. Так, Зеленский предлагает, что страна может подавать четкие сигналы остановить войну, однако, если враг не собирается останавливаться, то тогда можно применить силу, которая сдержит оккупанта.