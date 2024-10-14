Такое мнение 24 Каналу высказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Однако, по его словам, если План победы поможет защитить Украину, они будут положительно относиться к нему.

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Какие ожидания у военных от Плана победы

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" отметил, что главная задача военных – защищать Украину и ликвидировать врага. Поэтому защитники не думают о План победы Зеленского, но есть нюанс.

Мы не только не думаем об этом. Мы не имеем никаких ожиданий. Наша задача – выполнять воинский долг, защищать нашу страну и уничтожать врагов,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

"Если любой из планов или идей будет помогать нам защищать наше государство, конечно, что будем благосклонно и положительно к нему относиться", – заметил он.

Отметим! В ОП рассказали, что План победы содержит 4 составляющие, которые, в частности, касаются военной и экономической поддержки Украины.

Военный добавил, что самое важное и самое основное – максимальный коэффициент полезности для Сил обороны Украины.

К слову, накануне Зеленский провел дипломатическое турне, в котором представил партнерам План победы Украины. Официально все пункты плана не раскрывались. Однако, по словам президента, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО.