Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует РАР.

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Отсутствие консенсуса в ЕС относительно Плана победы

На пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Североатлантический альянс было первым в плане победы Украины.

Туск отметил, что главным тезисом Плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что когда вопрос вступления Украины в этот блок впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины".

"Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Туск.

По словам главы польского правительства, сегодня трудно оценить, насколько реалистичным является план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

"Сейчас мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск. Премьер Польши также добавил, что стратегии, которые содержатся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.