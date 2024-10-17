Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что, в частности, в рамках международного права Украина должна наносить удары западным оружием вглубь России, поэтому говорится о снятии на самом деле вымышленных запретов.

К теме "Привилегии для России": Зеленский объяснил, что будет, если партнеры не поддержат План победы

"Международное право должно действовать. В его рамках мы имеем право наносить удары на любое расстояние, любым оружием по территории России. Это не о разрешениях. Это наоборот о несуществующих запретах, которые противоречат международному праву. Отмените то, что является незаконным. Мы об этом говорим", – сказал он.

У партнеров есть два варианта

Михаил Подоляк отметил, что альтернативой Плану победы Украины может быть только тотальное уничтожение украинцев Россией. Партнеры должны понимать, что или они следуют четкому плану, или наблюдают за геноцидом народа Украины.

Или логический план с математической калькуляцией что, когда, как, какие цели должны быть уничтожены в России, как это будет влиять, какое количество ракет должно тогда залететь, в какие именно регионы, чтобы изменить социальные настроения в России. Тогда мы будем видеть совсем другие события в России. Или мы садимся, берем попкорн и смотрим за масштабным геноцидом Украины, пока вся страна не будет залита кровью,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, Владимир Зеленский представил План победы Украины, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. Украинский лидер подчеркнул, что если все "будет идти по плану", то войну можно закончить до конца 2025 года. Пункты плана рассчитаны по времени. Первые четыре касаются времени войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт рассчитан на время после войны, чтобы гарантировать безопасность.