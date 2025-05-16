Об этом в эфире 24 Канала заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он отметил, что, вероятно, Дональд Трамп не способен совершить что-то болезненное для своего друга Владимира Путина и России.

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Для чего Путин устроил переговоры в Стамбуле

Ведь, похоже, он имеет симпатию к этой стране – в отличие от Украины, которую никогда особо не поддерживал.

"Поэтому я не питаю больших надежд. Если бы у Трампа вдруг что-то "переключилось", как это иногда бывает в его твитах, когда он неожиданно пишет, что возмущен действиями России... Он недавно был разъярен, когда узнал о гибели украинских детей во время последнего ракетного удара. Но если он до сих пор не знал, что Россия убивает украинцев уже более трех лет – это о многом говорит. Он никогда по-настоящему не интересовался этой войной и, по сути, не понимает, что происходит", – сказал Владимир Дубовик.

Он добавил, что ситуация может измениться только тогда, когда рядом с Трампом будут советники, которые честно и последовательно будут объяснять ему, что на самом деле делает Россия. Потому что раньше – и до сих пор – рядом те, кто склонял его к налаживанию отношений с Москвой.

Он также отметил, что европейцы уже были готовы к введению санкций. Была определенная координация с США – даже состоялся телефонный звонок из Киева, во время которого Владимир Зеленский и Трамп говорили вместе. Однако Путин разрушил этот сценарий.

Он запускает этот маневр с переговорами в Стамбуле, чтобы разрушить трансатлантическое единство, которое начало формироваться. Редко мы видели в последнее время, чтобы Вашингтон и Европа действовали скоординировано. А Трамп ведется. Говорит: "Так, прекрасно, общайтесь в Стамбуле". И европейцы уже вынуждены говорить: "Мы откладываем санкции и ждем результатов переговоров",

– сказал Дубовик.

Он добавил, что если переговоры не дадут результатов – Европа, возможно, будет готова вернуться к санкциям. Лучший вариант для Украины – совместные санкции Америки и Европы против России. Тем более, что в Сенате уже лежит законопроект с серьезными ограничениями – как против самой России, так и против стран, которые поставляют ей товары, нужны для производства оружия.

Поэтому увидим: если хотя бы Европа введет санкции – это уже неплохо. Но если Трамп начнет давить на европейцев, чтобы и они этого не делали – это худший сценарий. Мы снова окажемся один на один с Россией,

– сказал Дубовик.

Он отметил – после переговоров в Стамбуле должно быть понятно: Путина надо не просить, а заставлять к уступкам, к настоящему компромиссу. Потому что если только умолять, как это делает Трамп последние три с половиной месяца – "прекрати войну" – то ничего не изменится. Его нужно подталкивать к этому силой и системным давлением.