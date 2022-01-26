Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что президент России отрицает существование не только Украины, но и украинского народа.

Достойно внимания "Может вторгнуться в любой момент": в Белом доме уверены в агрессивных намерениях России

Путин не имеет целью масштабной войны

"План Путина – это уничтожение Украины. Однако полномасштабная война для него не является целью – он хотел бы реализовать эти планы более экономным способом", – отметил Пионтковский.

По словам публициста, этот способ хорошо известен, поскольку Путин использовал его в течение 8 последних лет. В частности – это минские договоренности, на которых он требовал у Украины легализовать его "военно-террористический плацдарм" ОРДЛО, ничего в нем не меняя.

Путин хочет сделать законными институтами украинского государства – 2 военных корпуса, спецслужбы, подвалы для пыток. Этим самым – присоединив Украину к ОРДЛО. Андрей Пионтковский Русский публицист

Шантаж Кремля

Как отметил Пионтковский, активные военные приготовления у границ Украины начались именно тогда, когда Путин получил твердый отказ от украинского руководства относительно признания ОРДЛО. Именно поэтому глава Кремля начал привлекать острую форму шантажа.

Полный эфир Романа Цимбалюка с Пионтковским: смотрите видео

В России хотят признать боевиков на Донбассе

Депутаты Думы вынесли на рассмотрение новый "невероятный" проект. Они обратились к президенту России с просьбой официально признать пророссийских боевиков на Донбассе.

В обращении депутаты дерзко заявили, что поддерживают "гуманитарные меры, которые Россия внедряла в отношении отдельных районов оккупированного Донбасса". При этом, как якобы подтверждение, вспоминают референдум на Донбассе 1994 года.

В МИД Украины отреагировали на вероятное признание Россией боевиков на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что это будет означать полный выход Москвы из минских договоренностей.

Кроме того, не все российские депутаты хотят признать боевиков на Донбассе. Некоторые из них называют такое предложение "провокационным и несвоевременным".

Они считают, что такая инициатива будет препятствовать переговорам с Западом, которые являются приоритетными, чем наемники на Донбассе.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.