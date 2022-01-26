Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что президент России отрицает существование не только Украины, но и украинского народа.
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Путин не имеет целью масштабной войны
"План Путина – это уничтожение Украины. Однако полномасштабная война для него не является целью – он хотел бы реализовать эти планы более экономным способом", – отметил Пионтковский.
По словам публициста, этот способ хорошо известен, поскольку Путин использовал его в течение 8 последних лет. В частности – это минские договоренности, на которых он требовал у Украины легализовать его "военно-террористический плацдарм" ОРДЛО, ничего в нем не меняя.
Путин хочет сделать законными институтами украинского государства – 2 военных корпуса, спецслужбы, подвалы для пыток. Этим самым – присоединив Украину к ОРДЛО.
Шантаж Кремля
Как отметил Пионтковский, активные военные приготовления у границ Украины начались именно тогда, когда Путин получил твердый отказ от украинского руководства относительно признания ОРДЛО. Именно поэтому глава Кремля начал привлекать острую форму шантажа.
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В России хотят признать боевиков на Донбассе
- Депутаты Думы вынесли на рассмотрение новый "невероятный" проект. Они обратились к президенту России с просьбой официально признать пророссийских боевиков на Донбассе.
- В обращении депутаты дерзко заявили, что поддерживают "гуманитарные меры, которые Россия внедряла в отношении отдельных районов оккупированного Донбасса". При этом, как якобы подтверждение, вспоминают референдум на Донбассе 1994 года.
- В МИД Украины отреагировали на вероятное признание Россией боевиков на Донбассе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что это будет означать полный выход Москвы из минских договоренностей.
- Кроме того, не все российские депутаты хотят признать боевиков на Донбассе. Некоторые из них называют такое предложение "провокационным и несвоевременным".
- Они считают, что такая инициатива будет препятствовать переговорам с Западом, которые являются приоритетными, чем наемники на Донбассе.