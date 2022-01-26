Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що президент Росії заперечує існування не тільки України, а й українського народу.

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Путін не має на меті масштабної війни

"План Путіна – це знищення України. Однак повномасштабна війна для нього не є ціллю – він хотів би реалізувати ці плани економнішим способом", – зауважив Піонтковський.

За словами публіциста, цей спосіб добре відомий, оскільки Путін використовував його протягом 8 останніх років. Зокрема – це мінські домовленості, на яких він вимагав в України легалізувати його "воєнно-терористичний плацдарм" ОРДЛО, нічого в ньому не змінюючи.

Путін хоче зробити законними інституціями української держави – 2 воєнні корпуси, спецслужби, підвали для катувань. Цим самим – приєднавши Україну до ОРДЛО. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Шантаж Кремля

Як зазначив Піонтковський, активні військові приготування біля кордонів України почались саме тоді, коли Путін отримав тверду відмову від українського керівництва стосовно визнання ОРДЛО. Саме тому очільник Кремля почав залучати гостру форму шантажу.

Повний ефір Романа Цимбалюка із Піонтковським: дивіться відео



У Росії хочуть визнати бойовиків на Донбасі

Депутати Думи винесли на розгляд новий "неймовірний" проєкт. Вони звернулися до президента Росії з проханням офіційно визнати проросійських бойовиків на Донбасі.

У зверненні депутати зухвало заявили, що підтримують "гуманітарні заходи, які Росія впроваджувала щодо окремих районів окупованого Донбасу". При цьому, як нібито підтвердження, згадують референдум на Донбасі 1994 року.

У МЗС України відреагували на ймовірне визнання Росією бойовиків на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що це означатиме повний вихід Москви з мінських домовленостей.

Крім того, не всі російські депутати хочуть визнати бойовиків на Донбасі. Деякі з них називають таку пропозицію "провокативною й невчасною".

Вони вважають, що така ініціатива перешкоджатиме переговорам із Заходом, які є пріоритетнішими, ніж найманці на Донбасі.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.