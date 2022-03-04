Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, все потуги россиян захватить некоторые объекты потерпели крах.

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В России все идет не по плану

По словам Уоллеса, все вышесказанное показывает, что план России в отношении Украины развивается не так, как они хотели. Также об этом свидетельствует и то количество уничтоженной российской техники.

В России накапливается значительная часть не только погибших, но и дезертиров и тех, кто сдался в плен. Уничтожена значительная часть бронетехники,

– заметил британский министр обороны.

Он добавил, что наступательная операция базировалась на действительно очень плохих предположениях относительно планирования. И такой упрек можно сделать не только военному, но и политическому руководству, в частности президенту Путину.

"Видимо, они думали, что украинцы радостно встретят их как освободителей. Возможно, они действительно верили в те бесчестные ложные нарративы, что Украиной управляют нацисты и наркоманы. Но это же нонсенс", – подытожил глава Минобороны Великобритании.

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В России теперь все меньше говорят о "спецоперации", а все больше — о "войне с коллективным Западом". Так Кремль пытается объяснить то количество трупов, пленных и раненых. Также им нужно что-то объяснять насчет тех видео, которые массово отсылают простые украинцы своим родственникам, знакомым, близким к России (в этих роликах можно увидеть последствия бомбардировок Украины и кадры с убитыми и пленными, – 24 канал).

Кроме того, Кремль готовит сверхмасштабную военную операцию внутри России. По данным разведки, власти "из-за поребрика" собираются использовать все свои инструменты для создания очень активной кампании, которая бы могла "сплотить общество перед внешним врагом". В частности, они хотят усилить все рассказы о "фашистах в Украине" и мобилизовать все ресурсы на "отечественную войну".

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