Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. За його словами, всі потуги росіян захопити деякі об'єкти зазнали краху.

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У Росії все йде не за планом

За словами Воллеса, усе вищесказане показує, що план Росії щодо України розвивається не так, як вони хотіли. Також про це свідчить й та кількість знищеної російської техніки.

У Росії накопичується значна частина не лише загиблих, а й дезертирів та тих, хто здався в полон. Знищено значну частину бронетехніки,

– зауважив британський міністр оборони.

Він додав російська наступальна операція базувалася на справді дуже поганих припущеннях щодо планування. І такий закид можна зробити не лише військовому, а і політичному керівництву, зокрема президенту Путіна.

"Мабуть, вони думали, що українці радісно зустрінуть їх як "визволителів. Можливо, вони справді вірили у ті безчесні неправдиві наративи, що Україною керують нацисти та наркомани. Але це ж нонсенс", – підсумував очільник Міноборони Великої Британії.

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На Росії тепер все менше говорять про "спецоперацію", а все більше — про "війну з колективним Заходом". Так Кремль намагається пояснити ту кількість трупів, полонених і поранених. Також їм потрібно щось пояснювати щодо тих відео, які масово відсилають прості українці своїм родичам, знайомим, близьким до Росії (у цих роликах можна побачити наслідки бомбардувань України та кадри з вбитими та полоненими – 24 канал).

Крім того, Кремль готує надмасштабну військову операцію всередині Росії. За даними розвідки, влада "з-за порєбріка" збирається використати всі свої інструменти для створення дуже активної кампанії, яка б мала "згуртувати суспільство перед зовнішнім ворогом". Зокрема, вони хочуть посилити всі розповіді про "фашистів в Україні" та мобілізувати всі ресурси на "Вітчизняну війну.

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