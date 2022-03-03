Як стверджують у розвідці джерела 24 каналу, у Путіна вважають населення РФ безхребетним, однак все ж таки вбачають фізичну загрозу владі. Не через антивоєнні протести, а через величезний економічний колапс.

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Крім того, у Кремлі зрозуміли, що повністю приховати від населення масштаби військових злочинів та десятки тисяч загиблих під час бойових дій росіян буде неможливо.

Задіють всі профільні підрозділи ГРУ та ФСБ

Оскільки попри всі намагання затримати тіла загиблих у Білорусі, попри роботу мобільних крематоріїв та залишення трупів військових в Україні, всі мешканці прикордонних з Україною регіонів бачуть тисячі вантажівок з пораненими та вбитими.

Крім того, матері російських окупантів, які не знають, де перебувають їх сини, намагаються отримати від командування хоча б якусь інформацію. Стримати цю інформаційну хвилю неможливо.

Серед варіантів протидії внутрішнім проблемам у Путіна розглядають введення воєнного стану та застосування армії на вулицях для пригнічення бунтів. Однак сперше Кремль хоче провести наймасштабнішу у Росії інформаційно-психологічну операцію.

Підрозділам ІПСО з ГРУ та ФСБ, які залишилися у РФ, надали наказ створити загальноросійський комітет "За перемогу" та залучити всі сили для промивання мізків росіянам.



Влада Росії збирається використати всі свої інструменти для створення дуже активної кампанії, яка б мала "згуртувати суспільство перед зовнішнім ворогом". Вони хочуть посилити всі розповіді про "фашистів в Україні", мобілізувати всі ресурси на "Вітчизняну війну", – зазначили у розвідці.

Інформаційно мобілізовують всіх зірок

Після проведення наради серед вищого керівництва РФ окупанти вирішили створити комітет, до якого примусово мають увійти представники армії, громадські організації, а також зірки Росії, діячі науки, мистецтва та працівники церкви.

Окупанти планують розповсюдити серед свого населення ідею, що саме зараз "Росія має унікальні можливості для відродження своєї величі".

Путін скаржиться на інформаційну війну

Під час наради Путін нібито кричав на підлеглих та скаржився на те, що у російських ЗМІ розповсюджують інформацію про війну, а не "спецоперацію". Тому, незважаючи на широку громадську підтримку військової операції в Україні, влада не встигає за діями своїх супротивників та загалом програє інформаційну кампанію по Україні. Саме для перелому цієї ситуації окупанти й вирішили провести інформаційну кампанію по всій Росії.