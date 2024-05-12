Для окружения Харькова оккупантам нужно минимум 300 тысяч личного состава. Остановит ли Россию нехватка сил и, будет ли привлекать враг войско с других направлений, об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Военное командование России не действует рационально

Нехватка сил не означает, что Россия остановится и не будет действовать. Скорее всего, первоочередной план противника – охват Харькова в полукольцо.

То есть охватывающий удар по перерезанию основных путей сообщения, в частности в Харьков, минимум из трех мест, потому что до юга дойти сил уже не хватит, чтобы взять в полное кольцо,

– отметил военный эксперт.

Враг начал озвучивать цели, или вбрасывать в информационное пространство, говоря о так называемой "буферной зоне" вглубь украинской границы на 10 километров, мол, чтобы не обстреливали Шебекино.

Это глупость. Их не интересует Шебекино, но они об этом говорят, потому что это вариант для подстраховки, понимая, если не удастся даже близко подойти к Харькову, то чтобы сказать, мол, мы и не планировали, была задумана вообще другая операция,

– сказал Мусиенко.

Опыт полномасштабной российско-украинской войны продемонстрировал, что часто вражеское военное командование не действует рационально. Любые объяснения о том, что сил недостаточно, группировка надо 300 тысяч, а не 50 тысяч – для России пустые слова.

Они все равно будут лезть, сколько смогут пройти, вгрызаться в землю, окапываться и пытаться создавать рубежи, чтобы потом украинские силы их вытесняли обратно в Россию,

– отметил военный эксперт.

У противника по состоянию на сейчас больше просто нет возможности привлечь войско, а с Востока тоже не пойдут, ведь думают, что там можно реализовать планы по захвату всей Донецкой области, возможно, до осени, или может и раньше.

С точки зрения переброски войск вопрос в том, что не Россия хочет перебросить свои войска. Враг хочет, чтобы украинские войска шли на северо-восток и защищались там, уменьшая присутствие на Востоке Украины.

Наступление россиян на Харьковщину / смотрите на карте

Ситуация может быстро меняться

Российские захватчики имеют проблемы из-за неспособности оккупировать весь Донбасс. Это заставило их прибегнуть к наступлению на Харьковщину, несмотря на то, что россияне не имеют стратегического потенциала для организации крупной наступательной операции.

С одной стороны, будто ситуация на лицо, все открыто и можно увидеть, что происходит. Этого количества войск недостаточно, речь идет о второстепенном отрезке фронта, а не первоочередном для наступательных действий России на востоке Донецкой области.

"Вместе с тем нельзя утверждать, что так будет всегда, что в какой-то момент это направление из второстепенного не станет первоочередным. Я бы не исключал, что количество войск может увеличиваться на Харьковском направлении. Ведь ситуация в динамике и может меняться", – добавил Мусиенко.

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