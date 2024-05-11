Силы обороны пытаются выбить оккупантов и стабилизировать ситуацию. В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, почему армия России пошла в наступление на Харьковщине.

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России нужна сатисфакция

Россияне делают нам возмездие за рейды Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России", которые были в 2023 – 2024 годах. Добровольцы осуществляли операции вглубь российской территории.

Сейчас это немного видоизменилось, но Кремль хочет получить сатисфакцию,

– подчеркнул Ступак.

Украина имеет 3 приграничных региона с Россией – Брянск, Курск и Белгород. На Брянщине сосредоточено ориентировочно 8 – 10 тысяч личного состава страны-агрессора. На Курщине тоже 8 – 10 тысяч и на Белгородщине ориентировочно 30 тысяч.

Важно! Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих. Однако оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных.

"Предательство не разгоняем"

К сожалению, сейчас "диванные" критики нагнетают ситуацию относительно наступления россиян на Харьковщину. Мол, как россияне смогли прорвать границу, почему не было противотанковых мин, как вражеская пехота смогла пройти и тому подобное.

Я очень прошу не спешить с критикой. Да, конечно, есть много проблем, не везде построены фортификационные сооружения, не везде хватает противопехотных/противотанковых мин,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Россия не позволила бы в поле своего зрения построить Украине фортификационные сооружения. Они быстро забрасывают ФАБами любые наши строительные способности. Стоит отметить, что ФАБ пролетают ориентировочно от 40 до почти 90 километров в зависимости от типа.

Строить что-то на виду у россиян это самоубийство в прямом смысле. То, что наши войска сейчас отбили это уже хорошо. Конечно, россияне пытаются окопаться, создать новый плацдарм на нашей территории,

– добавил Ступак.

Сейчас ВСУ не хватает противовоздушной обороны, чтобы отогнать российские самолеты от нашей границы, чтобы они не могли забрасывать ФАБами. Когда у нас будут дополнительные ПВО, то можно будет отгонять врага.

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