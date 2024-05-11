Сили оборони намагаються вибити окупантів та стабілізувати ситуацію. В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав, чому армія Росії пішла в наступ на Харківщині.

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Росії треба сатисфакція

Росіяни роблять нам відплату за рейди Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії", які були у 2023 – 2024 роках. Добровольці здійснювали операції вглиб російської території.

Зараз це трішечки видозмінилося, але Кремль хоче отримати сатисфакцію,

– наголосив Ступак.

Україна має 3 прикордонні регіони з Росією – Брянськ, Курськ та Бєлгород. На Брянщині зосереджено орієнтовно 8 – 10 тисяч особового складу країни-агресора. На Курщині теж 8 – 10 тисяч й на Бєлгородщині орієнтовано 30 тисяч.

Важливо! Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців. Проте окупанти мають намір збільшити його до 50 000 – 70 000 військових.

"Зраду не розганяємо"

На жаль, зараз "диванні" критики нагнітають ситуацію щодо наступу росіян на Харківщину. Мовляв, як росіяни змогли прорвати кордон, чому не було протитанкових мін, як ворожа піхота змогла пройти тощо.

Я дуже прошу не поспішати з критикою. Так, звісно, є багато проблем, не всюди побудовані фортифікаційні спороди, не всюди вистачає протипіхотних/протитанкових мін,

– мовив ексспівробітник СБУ.

За його словами, Росія не дозволила б в полі свого зору побудувати Україні фортифікаційні споруди. Вони швидко закидають ФАБами будь-які наші будівельні спроможності. Варто зазначити, що ФАБ пролітають орієнтовно від 40 до майже 90 кілометрів залежно від типу.

Будувати щось на виду у росіян це самогубство в прямому сенсі. Те, що наші війська зараз відбили це вже добре. Звісно, росіяни намагаються окопатися, створити новий плацдарм на нашій території,

– додав Ступак.

Зараз ЗСУ не вистачає протиповітряної оборони, аби відігнати російські літаки від нашого кордону, щоб вони не могли закидувати ФАБами. Коли в нас будуть додаткові ППО, то можна буде відганяти ворога.

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