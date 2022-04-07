План U-24: Шмыгаль рассказал, как будут восстанавливать Украину после войны

Российские захватчики не только разрушили сотни тысяч жизней, но и лишили украинцев дома. Поэтому после победы Украину ждет еще одно испытание – послевоенное восстановление.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью. По его словам, правительство имеет план восстановления, уже получивший название U-24.

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По словам Шмыгаля, Украина после завершения войны с Россией будет восстанавливаться в 3 этапа. А именно:

Первый уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро.

Второй этап – это быстрое восстановление после завершения боевых действий. Он заключается в восстановлении поставок воды и электричества на разрушенных территориях.

Третий этап – полноценное обновление украинских городов, инфраструктуры и страны в целом.

Этот этап будет наиболее затратным, наиболее продолжительным, но мы хотим реализовать его очень быстро. Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в Европейский Союз, как недавно было написано в Версальской декларации,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что перспектива членства Украины в ЕС поддерживает внутреннее ожидание скорейшего завершения войны.

Ранее Шмыгаль назвал 3 источника восстановления экономики Украины, среди которых:

замороженные средства России – их конфискация и репарация,

российское имущество,

средства западных партнеров.

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