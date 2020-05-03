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      План Коломойского утопить Раду в спаме поправок провалился, – Лещенко

      - Читати новину українською
      Коломойский
      Коломойский / Коллаж 24 канала

      План олигарха Игоря Коломойского утопить парламент в спаме поправок провалился, ведь нардепы рассмотрят "антиколомойский" законопроект по особой процедуре.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

      Важно НАБУ подошло слишком близко: Сытник откровенно рассказал о сопротивлении Коломойского

      По его словам, это означает, что Украина выходит на финишную прямую к получению транша МВФ.

      Наша страна возвращает доверие мировых инвесторов, которые уже несколько месяцев замерли в ожидании того, как Украина ответит на брошенный вызов со стороны Коломойского,
      – отметил Лещенко.

      Он напомнил, что вопрос "Приватбанка" возник в отношениях Украины и МВФ из-за продажности местных судов в Украине.

      "Когда год назад один из районных судов в Барышевке Киевской области начал принимать решения против конкурентов авиационного бизнеса Коломойского, это стало сигналом для МВФ: точно таким же способом он попытается вернуть себе или "Приватбанк", или деньги за него. Это заставило МВФ искать способ застраховаться от такого сценария, и осенью 2019 года появилась идея принять специальный закон, который выводит этот вопрос с юрисдикции украинских судов", – пояснил журналист.

      Он добавил, если бы судебная система не была избалована тем же Коломойским, сама постановка подобного вопроса даже не возникла бы.

      Что предусматривает законопроект о банках
      Законопроект о банках, или так называемый "антиколомойский" законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект называют "антиколомойским" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

      Смотрите видеоблог Сергея Лещенко "Честная политика" за 2 мая 2020

       

      Автор: Екатерина Козачинская, Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МВФ Законодательство Приватбанк Транш МВФ Видеоблоги Игорь Коломойский
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