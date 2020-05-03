План Коломойського утопити Раду в спамі поправок провалився, – Лещенко

План олігарха Ігоря Коломойського утопити парламент у спамі поправок провалився, адже нардепи розглянуть "антиколомойський" законопроєкт за особливою процедурою.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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За його словами, це означає, що Україна виходить на фінішну пряму до отримання траншу МВФ.

Наша країна повертає довіру світових інвесторів, які вже декілька місяців завмерли в очікуванні того, як Україна відповість на кинутий виклик з боку Коломойського,

– наголосив Лещенко.

Він нагадав, що питання "Приватбанку" виникло у відносинах України і МВФ через продажність місцевих судів в Україні.

"Коли рік тому один з районних судів в Баришівці Київської області почав приймати рішення проти конкурентів авіаційного бізнесу Коломойського, це стало сигналом для МВФ: точно таким же способом він спробує повернути собі або "Приватбанк", або гроші за нього. Це змусило МВФ шукати спосіб застрахуватися від такого сценарію, і восени 2019 року постала ідея прийняти спеціальний закон, який виводить це питання з юрисдикції українських судів", – пояснив журналіст.

Він додав, якби судова система не була розбещена тим же Коломойським, сама постановка подібного питання навіть не виникла б.

Що передбачає законопроєкт про банкиЗаконопроєкт про банки, або так званий "антиколомойський" законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть бути зупинені судовими рішеннями. Законопроєкт називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".

Дивіться відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 2 травня 2020