22:15
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      План Коломойського утопити Раду в спамі поправок провалився, – Лещенко

      - Читать новость на русском
      Коломойський
      Коломойський / Колаж 24 каналу

      План олігарха Ігоря Коломойського утопити парламент у спамі поправок провалився, адже нардепи розглянуть "антиколомойський" законопроєкт за особливою процедурою.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

      Важливо НАБУ підійшло надто близько: Ситник відверто розповів про спротив Коломойського

      За його словами, це означає, що Україна виходить на фінішну пряму до отримання траншу МВФ.

      Наша країна повертає довіру світових інвесторів, які вже декілька місяців завмерли в очікуванні того, як Україна відповість на кинутий виклик з боку Коломойського,
      – наголосив Лещенко.

      Він нагадав, що питання "Приватбанку" виникло у відносинах України і МВФ через продажність місцевих судів в Україні.

      "Коли рік тому один з районних судів в Баришівці Київської області почав приймати рішення проти конкурентів авіаційного бізнесу Коломойського, це стало сигналом для МВФ: точно таким же способом він спробує повернути собі або "Приватбанк", або гроші за нього. Це змусило МВФ шукати спосіб застрахуватися від такого сценарію, і восени 2019 року постала ідея прийняти спеціальний закон, який виводить це питання з юрисдикції українських судів", – пояснив журналіст.

      Він додав, якби судова система не була розбещена тим же Коломойським, сама постановка подібного питання навіть не виникла б.

      Що передбачає законопроєкт про банкиЗаконопроєкт про банки, або так званий "антиколомойський" законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть бути зупинені судовими рішеннями. Законопроєкт називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".

      Дивіться відеоблог Сергія Лещенка "Чесна політика" за 2 травня 2020

       

      Автор: Катерина Козачинська, Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада МВФ Законодавство Приватбанк Транш МВФ Відеоблоги Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Нова сторінка Саакашвілі, Ахметов боїться долі Приватбанку та звільнення Нефьодова: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Нова сторінка Саакашвілі, Ахметов боїться долі Приватбанку та звільнення Нефьодова: блоги тижня
      Блоги тижня
      Чому треба полюбити своє відображення в дзеркалі?
      сьогодні , 16:00 Чому треба полюбити своє відображення в дзеркалі?
      Наталія Кадя