План власти по дискредитации акций протеста удался, – эксперт

Планы властей по дискредитации и затягиванию процесса уличных акций постепенно достигают своей цели. Специальными мерами, возможно, в эти протестные движения внедрялись люди, которые могли принести гранаты на митинги.

Такое мнение сайту "24" высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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Как рассказывает политолог, сначала были заявления о том, что митинги будут разгонять, но этого не происходило. Потом украинцам показали очень непопулярную картинку, в частности, штурма митингующими октябрьского дворца в центре Киева. В конце концов зачистили палаточный городок, поскольку там было найдено оружие. Валерий Дымов отмечает: подавляющее большинство провокационных процессов во всех странах находится под контролем силовых структур. Хотя в данном случае точно мы этого не знаем.

В то же время, замечает эксперт, после депортации Саакашвили в Польшу многие политики в Украине пытаются оседлать эту протестную волну. Однако, считает он, вряд ли им это удастся. Потому что эти политические силы распылены и являются потенциальными конкурентами на предстоящей президентской кампании. Им будет очень сложно договориться и выдвинуть общего кандидата на выборы, так как все они конкурируют за деньги спонсоров, за внимание СМИ.

Впрочем, отмечает Дымов, есть определенные обстоятельства, которые бы могли довести ситуацию до общественно-политического кризиса, который бы вызвал всплеск акций протеста.

Имплементация минских соглашений в компромиссном или путинском сценарии могла бы привести к всплеску акций протеста. Потому что тогда речь шла бы не о политических этикетках различных партий, а об интересах государства. Тогда можно было бы реализовать сценарий, когда бы внеочередные выборы парламента были бы перед президентскими. Тогда можно было раскладывать пасьянсы. Но, когда президентские выборы предшествуют парламентским, то все эти конкуренты будут пытаться урвать кусочек оппозиционного к власти электорально пирога,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, 3 марта правоохранители силовыми методами разогнали палаточный городок. В полиции заявили, что на месте палаточного городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова". Ранее 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве, задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить его въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.