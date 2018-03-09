План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт

Плани влади щодо дискредитації і затягування процесу вуличних акцій поступово досягають своєї мети. Спеціальними заходами, можливо, в ці протестні рухи впроваджувалися люди, які могли принести гранати на мітинги.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Як розповідає політолог, спочатку були заяви про те, що мітинги розганятимуть, але цього не відбувалося. Потім українцям показали дуже непопулярну картинку, зокрема, штурму мітингуючими жовтневого палацу в центрі Києва. Зрештою наметове містечко зачистили, оскільки там була знайдена зброя. Валерій Димов наголошує: переважна більшість провокаційних процесів у всіх країнах знаходиться під контролем силових структур. Хоча в даному випадку точно ми цього не знаємо.

Водночас, зауважує експерт, після депортації Саакашвілі до Польщі багато політиків в Україні намагаються осідлати цю протестну хвилю. Однак, вважає він, навряд чи їм це вдасться. Тому що ці політичні сили розпорошені і є потенційними конкурентами на майбутній президентській кампанії. Їм буде дуже складно домовитися і висунути на вибори спільного кандидата, так як всі вони конкурують за гроші спонсорів, увагу ЗМІ.

Втім, наголошує Димов, є певні обставини, які б могли довести ситуацію до громадсько-політичної кризи, яка б спричинила сплеск акцій протесту.

Імплементація мінських угод в компромісному або путінському сценарії могла б призвести до сплеску акцій протесту. Тому що тоді йшлося б не про політичні етикетки різних партій, а про інтереси держави. Тоді можна було б реалізувати сценарій, коли б позачергові вибори парламенту були б перед президентськими. Тоді можна було розкладати пасьянси. Але, коли президентські вибори передують парламентським, то всі ці конкуренти намагатимуться урвати шматочок опозиційного до влади електорально пирога,

– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, 3 березня правоохоронці силовими методами розігнали наметове містечко. У поліції заявили, що на місці наметового містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова". Раніше 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.